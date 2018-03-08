Гвардиола определился с приоритетной трансферной целью на лето

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с приоритетной трансферной целью для своего клуба на лето.

Так, по сведениям Manchester Evening News, приоритетным подписанием для наставника "горожан" по окончанию текущего сезона станет покупка игрока в центр полузащиты. Идеальным кандидатом на эту роль 47-летний специалист определил хавбека донецкого "Шахтера" Фреда, попытки приобрести которого "Сити" уже предпринимал этой зимой.

Напомним, "Манчестер Сити" прервал 36-матчевую беспроигрышную домашнюю серию. | soccernews.ru