Гвардиола определился с приоритетной трансферной целью на лето

Теги манчестер ситихосеп гвардиолафредшахтер донецк

Гвардиола определился с приоритетной трансферной целью на летоГлавный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с приоритетной трансферной целью для своего клуба на лето.

Так, по сведениям Manchester Evening News, приоритетным подписанием для наставника "горожан" по окончанию текущего сезона станет покупка игрока в центр полузащиты. Идеальным кандидатом на эту роль 47-летний специалист определил хавбека донецкого "Шахтера" Фреда, попытки приобрести которого "Сити" уже предпринимал этой зимой.

Напомним, "Манчестер Сити" прервал 36-матчевую беспроигрышную домашнюю серию. | soccernews.ru

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