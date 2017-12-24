Гвардиола определился с приоритетной трансферной целью на зиму

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Гвардиола определился с приоритетной трансферной целью на зимуГлавный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с приоритетной трансферной целью для своего клуба на зиму.

Как информирует Express, наставник "горожан" желает, чтобы в первую очередь зимой его команду пополнил защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр. Ожидается, что в случае поступления выгодного предложения от "Сити" по своему 22-летнему беку "нерадзурри" будут готовы его продать.

В нынешнем сезоне Шкриньяр забил 3 мяча в 19 играх за "Интер".

Напомним, "Манчестер Сити" нацелился на хавбека донецкого "Шахтера". | soccernews.ru

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