Гвардиола определился с приоритетным подписанием "Манчестер Сити" на лето

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Гвардиола определился с приоритетным подписанием "Манчестер Сити" на летоГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с приоритетным подписанием своего клуба на ближайшее лето.

Так, по сведениям The Telegraph, наставник "горожан" мечтает о том, чтобы заполучить в ряды своих подопечных вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Однако трансфер бельгийца на "Этихад" вряд ли состоится ввиду нежелания "аристократов" продавать своего ведущего игрока конкуренту.

В нынешнем сезоне Азар забил 15 мячей и сделал 11 результативных передач в 44 матчах за "Челси".

Напомним, на летние трансферы Гвардиола получит почти 700 миллионов евро. | soccernews.ru

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