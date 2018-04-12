Гвардиола определился с приоритетным подписанием "Манчестер Сити" на лето

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с приоритетным подписанием своего клуба на ближайшее лето.

Так, по сведениям The Telegraph, наставник "горожан" мечтает о том, чтобы заполучить в ряды своих подопечных вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Однако трансфер бельгийца на "Этихад" вряд ли состоится ввиду нежелания "аристократов" продавать своего ведущего игрока конкуренту.

В нынешнем сезоне Азар забил 15 мячей и сделал 11 результативных передач в 44 матчах за "Челси".

Напомним, на летние трансферы Гвардиола получит почти 700 миллионов евро. | soccernews.ru