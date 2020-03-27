Гвардиола определился с приоритетным вариантом усиления центра обороны "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал руководству своего клуба игрока, которым бы он хотел укрепить центр обороны.

По информации Calciomercato, испанский специалист остановился на кандидатуре защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

Впрочем, "старая синьора" расставаться со своим лидером не собирается ни при каких обстоятельствах.

В текущем сезоне 32-летний Бонуччи сыграл за "Ювентус" 34 матча и забил 4 гола. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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