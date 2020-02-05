Гвардиола определился с приоритетными трансферами "Манчестер Сити" на лето

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Гвардиола определился с приоритетными трансферами "Манчестер Сити" на лето

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб купил двух центральных защитников в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По сведениям издания, наставник недоволен количеством пропущенных голов в нынешнем сезоне. Гвардиола считает, что клуб должен был прошлым летом купить замену Венсану Компани, который покинул клуб.

В сферу интересов "Манчестер Сити" входят защитники "Вильярреала" Пау Торрес, "Бенфики" Рубен Диаш, "Интера" Милан Шкриньяр и "Брайтона" Льюис Данк.

Также Гвардиола надеется, что клуб купит атакующего футболиста, если команду покинет немецкий форвард Лерой Сане, которым активно интересуется "Бавария".

Не пропустите: Игроки "Манчестер Сити" просят Гвардиолу отказаться от ротации. | http://soccernews.ru

 
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