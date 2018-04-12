Гвардиола определился с трансферными планами на лето

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола определился с трансферными планами на летоГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с трансферными планами своего клуба на ближайшее лето.

Так, по сведениям The Telegraph, по окончанию текущего сезона наставник "горожан" хочет укрепить свою команду центральным защитником (предположительно, Тоби Алдервейрелд из лондонского "Тоттенхэма"), опорного полузащитника (рассматриваются кандидатуры Фреда из донецкого "Шахтера", Жоржиньо из "Наполи", Юлиана Вайгля из дортмундской "Боруссии" и Жана-Мишеля Сери из "Ниццы"), а также вингера (ориентировочно, ставка будет сделана на Тома Лемара из "Монако" или Рияда Махреза из "Лестера").

Напомним, "Манчестер Сити" готов сделать Дибалу своим самым высокооплачиваемым игроком. | soccernews.ru

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