Гвардиола определился с трансферными планами на лето
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с трансферными планами своего клуба на ближайшее лето.
Так, по сведениям The Telegraph, по окончанию текущего сезона наставник "горожан" хочет укрепить свою команду центральным защитником (предположительно, Тоби Алдервейрелд из лондонского "Тоттенхэма"), опорного полузащитника (рассматриваются кандидатуры Фреда из донецкого "Шахтера", Жоржиньо из "Наполи", Юлиана Вайгля из дортмундской "Боруссии" и Жана-Мишеля Сери из "Ниццы"), а также вингера (ориентировочно, ставка будет сделана на Тома Лемара из "Монако" или Рияда Махреза из "Лестера").
Напомним, "Манчестер Сити" готов сделать Дибалу своим самым высокооплачиваемым игроком. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|32
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21