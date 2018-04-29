Гвардиола определился с трансферными приоритетами на лето

Теги манчестер ситихосеп гвардиоларияд махрезжоржиньо

Гвардиола определился с трансферными приоритетами на летоГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с трансферными приоритетами на ближайшее лето.

Так, по сведениям Manchester Evening News, в межсезонье наставник "горожан" будет заинтересован в подписании центрального полузащитника и игрока линии атаки. Главным претендентом на роль первого называется Жоржиньо из "Наполи", а второго - Рияд Махрез из "Лестера".

Напомним, Гвардиола не хочет отпускать Артету в "Арсенал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов