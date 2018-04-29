Гвардиола определился с трансферными приоритетами на лето

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с трансферными приоритетами на ближайшее лето.

Так, по сведениям Manchester Evening News, в межсезонье наставник "горожан" будет заинтересован в подписании центрального полузащитника и игрока линии атаки. Главным претендентом на роль первого называется Жоржиньо из "Наполи", а второго - Рияд Махрез из "Лестера".

Напомним, Гвардиола не хочет отпускать Артету в "Арсенал". | soccernews.ru