Гвардиола определился с трансферными приоритетами на следующее лето

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с трансферными приоритетами для своей команды на следующее лето.

Так, по сведениям испанской прессы, главным приоритетом для "горожан" в межсезонье станет покупка полузащитника каталонской "Барселоны" Серхио Бускетса. Также наставник "Сити" будет заинтересован в подписании защитников "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна - Иньиго Мартинеса и Альваро Одриосолу.

Напомним, Гвардиола готов потратить 56 миллионов евро на нового защитника. | soccernews.ru