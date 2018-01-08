Гвардиола определился с трансферными приоритетами на следующее лето
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с трансферными приоритетами для своей команды на следующее лето.
Так, по сведениям испанской прессы, главным приоритетом для "горожан" в межсезонье станет покупка полузащитника каталонской "Барселоны" Серхио Бускетса. Также наставник "Сити" будет заинтересован в подписании защитников "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна - Иньиго Мартинеса и Альваро Одриосолу.
Напомним, Гвардиола готов потратить 56 миллионов евро на нового защитника. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12