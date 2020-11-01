Гвардиола определился с заменой для Агуэро
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может покинуть клуб следующим летом.
По сведениям Todofichajes, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хочет заменить аргентинца нападающим "Зальцбурга" Патсоном Дакой. Трансферная стоимость 22-летнего замбийца оценивается в 25 миллионов евро.
Контракт Агуэро с "Сити" истекает летом 2021 года и переговоры о его продлении даже не начинались.
В этом сезоне Дака провел 11 игр, забил 12 голов и отдал 5 ассистов. На счету Агуэро один забитый мяч в трех матчах.
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