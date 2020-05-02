Гвардиола определился с заменой для Артеты в своём тренерском штабе

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выбрал себе нового ассистента, который летом займёт место Микеля Артеты, ушедшего в декабре в "Арсенал".

По информации Daily Mail, в тренерский штаб "горожан" должен войти Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет дубль "Реал Сосьедада".

Также Гвардиолой рассматривались кандидатуры Давида Силвы и Андреса Иньесты, но те продолжают профессиональную карьеру и пока не собираются вешать бутсы на гвоздь.

Напомним, что Алонсо играл под руководством действующего тренера "Сити" в "Баварии" в период с 2014 по 2016 год.

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