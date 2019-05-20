Гвардиола определился с заменой для Компани

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Гвардиола определился с заменой для Компани

"Манчестер Сити" ищет нового центрального защитника, который станет заменой для многолетнего капитана команды Венсана Компани.

Как сообщает Sky Sports, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола считает идеальной кандидатурой Харри Магуайра из "Лестера".

Испанец попросил руководство своего клуба сделать лидера "лис" приоритетной трансферной целью на ближайшее лето.

При этом "Сити" придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Челси", которые также претендуют на центрбека.

Стоимость 26-летнего Магуайра оценивается в 45 миллионов евро, но "Лестер" потребует за него не менее 70 миллионов.

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