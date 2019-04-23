Гвардиола опроверг слухи о том, что полузащитник Рияд Марез может покинуть "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиоларияд махрез

Гвардиола опроверг слухи о том, что полузащитник Рияд Марез может покинуть "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Рияд Махрез не собирается покидать команду из-за нехватки игрового времени. Об этом сообщает официальный твиттер команды.

"Рияд Махрез останется с нами в этом сезоне и в следующем. Все понимают, что в команде конкуренция. Но все счастливы", - сказал Гвардиола.

28-летний футболист перешел в "Манчестер Сити" из "Лестера" летом 2018 года за 68 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 32 матчах в АПЛ и Лиге чемпионов, отметившись 7 голами и 7 ассистами. 

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