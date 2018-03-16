Гвардиола оштрафован за ношение желтой ленточки
Футбольная ассоциация Англии наказала штрафом главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу за ношение желтой ленты, сообщает BBC.
По сведениям издания, специалист заплатит 22,5 тысячи евро. В FA посчитали недопустимым ношения политических символов на матчах Премьер-лиги.
Напомним, что Гвардиола этим жестом поддерживал каталонских политзаключенных.
Тренер согласился с обвинениями и пообещал не носить ленточку на матчах английских соревнований.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Ливерпуль
|30
|60
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|30
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|30
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|30
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20