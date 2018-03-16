Гвардиола оштрафован за ношение желтой ленточки



Футбольная ассоциация Англии наказала штрафом главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу за ношение желтой ленты, сообщает BBC.

По сведениям издания, специалист заплатит 22,5 тысячи евро. В FA посчитали недопустимым ношения политических символов на матчах Премьер-лиги.

Напомним, что Гвардиола этим жестом поддерживал каталонских политзаключенных.

Тренер согласился с обвинениями и пообещал не носить ленточку на матчах английских соревнований.

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