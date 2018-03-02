Гвардиола: "Остались последние шаги к чемпионству"

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Гвардиола: "Остались последние шаги к чемпионству"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги встречи с "Арсеналом" (3:0), которая прошла в рамках 28-го тура АПЛ.

"Мы проявили волю, были точны, забили три выдающихся гола.

Затем нам было непросто. Первые 15 минут второго тайма мы играли плохо. И все же это прекрасный результат для нас.

Мы вылетели из Кубка Англии и выиграли Кубок лиги. Осталось два турнира, в одном из которых мы играем 10 месяцев.

Это последние шаги к чемпионству. Нужно идти вперед до самого конца сезона. Нам надо выиграть пять матчей. Мы не думаем об этом слишком много.

Теперь у нас игра с "Челси". Надеюсь, у нас есть желание победить, чтобы стать лучшей командой в Англии. Мы забываем об усталости", – сказал тренер.

По итогам 28-ми туров "горожане" опережают ближайшего преследователя на 16 очков.

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