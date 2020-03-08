Гвардиола остался доволен игрой "Манчестер Сити" в матче с "МЮ"

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Гвардиола остался доволен игрой "Манчестер Сити" в матче с "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о поражении своей команды в матче 28-о тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (0:2).

"Мы хорошо играли, но немного не хватило в последней трети, однако в целом второй  тайм был лучше, хорошо выступили", - цитирует BBC Гвардиолу.

Отметим, что "МЮ" выиграл оба матча у "Ман Сити" в чемпионате впервые с сезона-2009/10.

Благодаря этой победе "красные дьяволы" с 45 очками заняли 5 место в турнирной таблице. "Сити" с 57 баллами располагается на 2 позиции.

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