Гвардиола остался недоволен судейством в матче с "Ливерпулем"

Наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле, судя по всему, не понравилась работа судей в игре против "Ливерпуля" (1:3).

Как сообщает Sky Sports, по окончании встречи Гвардиола артистично пожал руки всей бригаде и поблагодарил их за работу.

Отметим, что матч обслуживала судейская бригада во главе с Майклом Оливером.

После 12 туров "горожане" идут в АПЛ на четвертом месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков.

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