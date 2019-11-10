Гвардиола остался недоволен судейством в матче с "Ливерпулем"

1 Теги манчестер ситихосеп гвардиолаливерпуль

Гвардиола остался недоволен судейством в матче с "Ливерпулем"

Наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле, судя по всему, не понравилась работа судей в игре против "Ливерпуля" (1:3).

Как сообщает Sky Sports, по окончании встречи Гвардиола артистично пожал руки всей бригаде и поблагодарил их за работу.

Отметим, что матч обслуживала судейская бригада во главе с Майклом Оливером.

После 12 туров "горожане" идут в АПЛ на четвертом месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков.

Читайте также: "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А Эвребе и его помощников он также благодарил в 2009 году ?

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты киевского "Динамо" оскорбляли футболистов "Шахтера" на расовой почве

Фанаты киевского "Динамо" оскорбляли футболистов "Шахтера" на расовой почве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов