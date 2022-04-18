Гвардиола остался недоволен тем, как повел себя Грилиш в матче с "Атлетико"

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Гвардиола остался недоволен тем, как повел себя Грилиш в матче с "Атлетико"

Фото: твиттер Грилиша\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был очень недоволен поведением английского полузащитника Джека Грилиша в матче с мадридским "Атлетико", сообщает Football Insider.

Напомним, что в ответной встрече хавбек был активным участником нескольких конфликтов.

По информации источнкиа, Гвардиола был недоволен поведением Грилиша во время и после матча в Мадриде, несмотря на то, что он молчал об этом на пресс-конференции.

Отмечается, что испанский специалист остался недоволен плохой дисциплиной и провокационным поведением со стороны своих игроков.

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