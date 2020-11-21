Гвардиола отказал двум клубам перед продлением контракта с "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаювентуспсж

Гвардиола отказал двум клубам перед продлением контракта с "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед продлением контракта с клубом имел на руках два выгодных предложения.

Как сообщает журналист Гильем Балаге, Гвардиола отклонил предложения ПСЖ и "Ювентуса". Такое решение связано с желанием тренера выиграть с "горожанами" Лигу Чемпионов.

Гвардиола возглавляет "Сити" с 2016 года. Новый контракт испанца рассчитан до 2023 года.

Под руководством Гвардиолы клуб завоевал 7 национальных трофеев.

Читайте также: "Манчестер Сити" продлил контракт с Гвардиолой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 20 ноября

Главные новости дня: 20 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов