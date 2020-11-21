Гвардиола отказал двум клубам перед продлением контракта с "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед продлением контракта с клубом имел на руках два выгодных предложения.

Как сообщает журналист Гильем Балаге, Гвардиола отклонил предложения ПСЖ и "Ювентуса". Такое решение связано с желанием тренера выиграть с "горожанами" Лигу Чемпионов.

Гвардиола возглавляет "Сити" с 2016 года. Новый контракт испанца рассчитан до 2023 года.

Под руководством Гвардиолы клуб завоевал 7 национальных трофеев.

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