Гвардиола отказался брать в турне по США пять игроков

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола отказался брать в турне по США пять игроковГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался брать в турне по США сразу пять игроков своей команды.

По информации Daily Mail, наставник "горожан" в новом сезоне не видит места в своей команде для голкипера Джо Харта, защитников Джейсона Денайера и Эльякима Мангаля, вингера Самира Насри и форварда Вильфрида Бони.

Напомним, Гвардиола рассказал, сколько времени нужно "Манчестер Сити", чтобы достичь уровня "Реала", "Барселоны" и "Баварии"| soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов