Гвардиола отказался брать в турне по США пять игроков

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался брать в турне по США сразу пять игроков своей команды.

По информации Daily Mail , наставник "горожан" в новом сезоне не видит места в своей команде для голкипера Джо Харта, защитников Джейсона Денайера и Эльякима Мангаля, вингера Самира Насри и форварда Вильфрида Бони.