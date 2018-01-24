Гвардиола отказался меняться одеждой с игроком "Бристоля"

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Гвардиола отказался меняться одеждой с игроком "Бристоля"
Защитник "Бристоль Сити" Эден Флинт заявил, что он хотел обменяться вещами с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

"Предлагал Гвардиоле поменяться: я даю ему игровую футболку, он мне – куртку. Хосеп отказался", – написал Флинт в своем твиттере.

Напомним, что "Манчестер Сити" обыграл "Бристоль Сити" со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Лиги.

Не пропустите: Гвардиола выиграл 263 матча из 500 в качестве тренера. | http://soccernews.ru

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