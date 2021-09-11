Гвардиола отказался от Фати: названа причина

Фото инстаграм Ансу Фати

Вингер "Барселоны" Ансу Фати не перейдёт в "Манчестер Сити", утверждает El Nacional.

По информации источника, возможную сделку заблокировал главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Испанский специалист решил не переманивать футболиста у "Барсы" из уважения к бывшему клубу.

Напомним, что инициатором переговоров с "Сити", предположительно, выступал агент игрока Жорже Мендеш.

Фати не играет с ноября прошлого года из-за травмы. Он восстанавливается после разрыва мениска левого колена.

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