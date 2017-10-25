Гвардиола отказался от приобретения защитника "Наполи"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался от приобретения защитника итальянского "Наполи" Фаузи Гулама.

Как информирует CalcioMercato, наставник "горожан" решил отложить вопрос с приобретением 26-летнего бека "партенопейцев" до лета следующего года.

Отметим, что Гулам также входит в сферу интересов лондонского "Челси".

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