Гвардиола открыл ресторан в Манчестере

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола открыл в Манчестере ресторан каталонской кухни.

Заведение называется "Tast Cuina Catalana", сообщает The Sun.

"Мы рады привезти каталонскую кухню в Манчестер и стать частью потрясающей команды Tast. Мы возвращаемся к нашим каталонским корням, с традиционной открытой кухней, где вы можете видеть и чувствовать запах кулинарии, а также чувствовать себя как дома. Tast - это простой ресторан, где важен каждый гость", - заявил шеф-повар ресторана.

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