Гвардиола отметил, что предпочел бы победе в Кубке лиги чемпионство в АПЛ

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Гвардиола отметил, что предпочел бы победе в Кубке лиги чемпионство в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем Кубка Англии с "Астон Виллой" завил, что предпочел бы победе в этом турнире чемпионство в АПЛ.

"Лучше бы АПЛ выиграть. Победа в чемпионате и Кубке не одно и тоже, уж прости, Кубок лиги. Однако победа в Кубке тоже будет приятна", - передает слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Матч "Астон Вилла" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 1 марта, на "Уэмбли" в Лондоне и начнется в 19:30 (мск).

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