Гвардиола отметил игру Эдерсона

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Тоттенхэмом" (3:0) поделился мнением об игре нового голкипера команды Эдерсона.

"Он здорово исполняет удары от ворот, и, когда соперник высоко прессингует, у нас появляется шанс быстро доставлять мяч в штрафную и получать чуть больше пространства в центре поле. Таким образом Эдерсон создал сегодня хороший момент для Агуэро.

Я обратил внимание на Эдерсона во время работы с "Баварией". Когда мы встречались в Лиге Чемпионов с "Бенфикой", он 4–5 раз проделывал подобное. Мы пытались найти этому противоядие, поскольку, вводя мяч в игру от ворот, Эдерсон выпинывал его в штрафную, а офсайд в таких случаях не фиксируется" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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