Гвардиола отметил важность победы в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, насколько важно в этом сезоне стать победителем Лиги Чемпионом.

"Не сомневаюсь, нас будут оценивать не только по игре, но и по завоеванным титулам. Это простая истина.

Прошлый сезон был для нас невероятным. Но люди говорили: "Вы не выиграли ЛЧ". Из-за этого мою работу назовут провалом, если мы не выиграем турнир. И я понимаю это.

От своей работы я получаю удовольствие. Победы - единственный способ выигрывать трофеи. Мы верим, что продолжим в том же духе", - цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, под руководством испанского специалиста "Сити" дважды выигрывал чемпионат Англии, завоевал Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Кубок Англии.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" арендовал защитника "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru