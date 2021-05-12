Гвардиола отреагировал на чемпионский титул "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Sky Sport Statto/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал завоевание своей командой титула чемпиона Англии.
"Ни один чемпионский титул не похож на другой. Это был самый тяжелый триумф. Мы навсегда запомним этот сезон. Я горжусь тем, что тренирую этих игроков. Все они особенные. Учитывая все те сложности, с которыми мы столкнулись, это прекрасный результат", - приводит слова Гвардиолы BBC.
"Манчестер Сити" завоевал седьмой чемпионский титул и вышел на чистое пятое место в истории чемпионата Англии. Чаще чемпионом становились только "Манчестер Юнайтед" (20), "Ливерпуль" (19), "Арсенал" (13) и "Эвертон" (9).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18