Гвардиола отреагировал на критику со стороны Вальверде

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Гвардиола отреагировал на критику со стороны Вальверде

Хосеп Гвардиола отреагировал на критику своего коллеги из "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

Напомним, что Вальверде обвинил коуча "Манчестер Сити" в том, что тот лично вел переговоры с хавбеком "Аякса" Френки де Йонгом.

"Я не буду это комментировать. Мы дружим с Вальверде и я не держу на него зла. Де Йонг выбрал "Барселону", поэтому не вижу смысла обсуждать это.

Могу только сказать, что не участвовал в переговорах. Клуб проделал замечательную работу, однако иногда не получается подписать желаемых игроков" - приводит слова Гвардиолы FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что де Йонг заключил с "Барселоной" контракт до 2024 года.

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