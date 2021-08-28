Гвардиола отреагировал на переход Роналду в "Манчестер Юнайтед"

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Гвардиола отреагировал на переход Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Хосепа Гвардиолы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возвращении нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Неправильно говорить, что я расстроен, потому что у нас выдающийся состав. Но хорошо, что игрок такого уровня, как Роналду, возвращается в Англию. Я рад этому", - приводит слова Гвардиолы BT Sport.

Ранее сообщалось, что 36-летний португалец мог оказаться в "Сити", но отказался от перехода после разговора с испанским тренером, который не гарантировал форварду место в стартовом составе команды.

В итоге Роналду перешёл в "МЮ" из "Ювентуса", предположительно, за 15+8 миллиона евро. Стороны заключат контракт на два сезона.

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