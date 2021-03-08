Гвардиола отреагировал на победу Лапорты на выборах президента "Барселоны"

1 Теги манчестер ситибарселонахосеп гвардиола

Гвардиола отреагировал на победу Лапорты на выборах президента "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу Жоана Лапорты на выборах президента "Барселоны".

"Поздравляю, Жоан! Поздравляю, президент! Visca el Barça!" — написал Гвардиола в своем Twitter.

Напомним, что Гвардиола работал с Лапортой в "Барселоны" с 2008 по 2010 годы. В этот период каталонский клуб трижды становился чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу Чемпионов.

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