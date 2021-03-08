Гвардиола отреагировал на победу Лапорты на выборах президента "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу Жоана Лапорты на выборах президента "Барселоны".

"Поздравляю, Жоан! Поздравляю, президент! Visca el Barça!" — написал Гвардиола в своем Twitter.

Напомним, что Гвардиола работал с Лапортой в "Барселоны" с 2008 по 2010 годы. В этот период каталонский клуб трижды становился чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу Чемпионов.

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