Гвардиола отреагировал на победу Лапорты на выборах президента "Барселоны"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу Жоана Лапорты на выборах президента "Барселоны".
"Поздравляю, Жоан! Поздравляю, президент! Visca el Barça!" — написал Гвардиола в своем Twitter.
Напомним, что Гвардиола работал с Лапортой в "Барселоны" с 2008 по 2010 годы. В этот период каталонский клуб трижды становился чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу Чемпионов.
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