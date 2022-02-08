Гвардиола отреагировал на поход игроков "Манчестер Сити" в бар

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что полузащитник Джек Грилиш и Рияд Махрез, а также защитник Кайл Уокер в выходные были замечены в баре в Манчестере.

"Я расстроен из-за того, что они были там без меня. Мне не нравится это. Надеюсь, что в следующий раз меня пригласят. На видео видно, что они ужинают и наслаждаются свободным временем. Но они будут оштрафованы, так как не позвали меня", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

"Манчестер Сити", набрав в 23 турах 57 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

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