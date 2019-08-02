Гвардиола отреагировал на слова Клоппа о больших затратах "Манчестер Сити" на трансферы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на слова Юргена Клоппа о работе "горожан" на трансферном рынке.

"Это ложь, мы не тратим по 200 миллионов евро в каждое трансферное окно. Тем более мы говорим о "Ливерпуле", который является большим клубом. В прошлом году мы приобрели всего одного футболиста за 20 миллионов евро. Два года назад затраты были большие, так как в команде было 10 или 11 игроков, которым было за 30 лет.

Тот же "Ливерпуль" прошлым летом совершил сделок более чем на 200 миллионов, и сейчас могут повторить это. Этим летом мы подписали одного игрока и вернули Анхелиньо. По "Реалу" и "Барселоне" мне нечего сказать, так как я не работаю в этих клубах", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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