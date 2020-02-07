Гвардиола отреагировал на слухи о возможном переходе Месси в "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал новость о возможном уходе Лионеля Месси из "Барселоны".

Напомним, что СМИ сватают 32-летнего аргентинца в пять европейских клубов, включая "горожан".

"Он игрок "Барселоны" и останется там. Я не буду говорить об игроках другого клуба. Думаю, он закончит карьеру в "Барсе", мне бы этого хотелось", - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Контракт Месси с "сине-гранатовыми" истекает в 2021 году.

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