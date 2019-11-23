Гвардиола отреагировал на слухи о возможном возвращении в "Баварию"

Теги манчестер ситибавария мюнхенхосеп гвардиола

Гвардиола отреагировал на слухи о возможном возвращении в "Баварию"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал понять, что он пока не собирается менять клуб.

Напомним, что СМИ связывали испанского специалиста с возможным возвращением в "Баварию".

"Мне очень нравятся люди из "Баварии". Я был счастлив там. Но они знают, что я уважаю подписанные мной документы. Конечно, тебя могут уволить, если команда не добивается нужного результата. Однако если "Сити" хочет, чтобы я тут работал, то мне бы хотелось остаться. Мне ещё есть чем заняться в Манчестере", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Стоит отметить, что 48-летний тренер согласно контракту будет возглавлять "горожан" до завершения сезона 2020/21.

Не пропустите: Гвардиола прокомментировал увольнение Почеттино из "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

У экс-тренера "Реала" диагностирован рак кожи

У экс-тренера "Реала" диагностирован рак кожи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов