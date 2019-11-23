Гвардиола отреагировал на слухи о возможном возвращении в "Баварию"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал понять, что он пока не собирается менять клуб.

Напомним, что СМИ связывали испанского специалиста с возможным возвращением в "Баварию".

"Мне очень нравятся люди из "Баварии". Я был счастлив там. Но они знают, что я уважаю подписанные мной документы. Конечно, тебя могут уволить, если команда не добивается нужного результата. Однако если "Сити" хочет, чтобы я тут работал, то мне бы хотелось остаться. Мне ещё есть чем заняться в Манчестере", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Стоит отметить, что 48-летний тренер согласно контракту будет возглавлять "горожан" до завершения сезона 2020/21.

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