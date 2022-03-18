Гвардиола отреагировал на слухи об интересе "Манчестер Сити" к Холанду

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Гвардиола отреагировал на слухи об интересе "Манчестер Сити" к Холанду

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался комментировать информацию о желании "горожан" купить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Сейчас Холанд является игроком "Боруссии". О ком только меня не спрашивают. С тех пор как я здесь, каждый месяц мы якобы собираемся подписывать по 50 футболистов. Пока я не хочу говорить об игроках других клубов", - приводит слова Гвардиолы твиттер журналиста Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 21-летний Холанд сыграл за "Боруссию" 22 матча, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

По данным СМИ, главными претендентами на звёздного норвежца считаются "Сити" и мадридский "Реал".

Не пропустите: Вице-президент "Барселоны" порассуждал о шансах клуба купить Холанда. | http://soccernews.ru
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