Гвардиола отреагировал на слухи об интересе "Манчестер Сити" к Холанду
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался комментировать информацию о желании "горожан" купить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Сейчас Холанд является игроком "Боруссии". О ком только меня не спрашивают. С тех пор как я здесь, каждый месяц мы якобы собираемся подписывать по 50 футболистов. Пока я не хочу говорить об игроках других клубов", - приводит слова Гвардиолы твиттер журналиста Фабрицио Романо.
В текущем сезоне 21-летний Холанд сыграл за "Боруссию" 22 матча, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.
По данным СМИ, главными претендентами на звёздного норвежца считаются "Сити" и мадридский "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18