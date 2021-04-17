Гвардиола отреагировал на вылет "Манчестер Сити" из Кубка Англии

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Кубка Англии против "Челси" (0:1).

"Мы играли хорошо в последние 15 минут. Я поздравляю "Челси", это был равный матч. Нам не удавалось использовать нужные зоны, мы не создавали опасные моменты. Мы хорошо отреагировали на гол "Челси", но сложно добиться победы в матче с командой, которая защищается в 8 игроков. Впрочем, у нас было больше моментов, чем у соперника", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Таким образом, "Манчестер Сити" не сможет выиграть четыре трофея за сезон. "Горожане" лидируют в чемпионате Англии, вышли в финал Кубка английской лиги и полуфинал Лиги Чемпионов.

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