Гвардиола отреагировал на заявление Бартомеу об отстранении "Манчестер Сити" от участия в еврокубках

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Гвардиола отреагировал на заявление Бартомеу об отстранении "Манчестер Сити" от участия в еврокубках

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил президенту "Барселоны" Жозепу Бартомеу.

Ранее руководитель каталонского клуба, комментируя двухлетнее отстранение "горожан" от участия в еврокубках, поблагодарил УЕФА за неукоснительное соблюдение правил финансового фейр-плей.

"Если в "Барселоне" радуются нашей дисквалификации, то я бы хотел напомнить президенту Бартомеу, что мы собираемся подать апелляцию. Советую "Барселоне" не высказываться слишком громко, потому что все иногда оказываются в разных ситуациях. Надеюсь, принятое решение будет изменено и в будущем мы сможем сыграть в Лиге Чемпионов против "Барселоны", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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