Гвардиола отрицает свой интерес к Иско

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отрицает свой интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Иско.

Так, согласно сведениям fichajes.com, ближайшим летом "горожане" не будут предпринимать попыток подписать 26-летнего хавбека королевского клуба.

В завершившемся сезоне Иско забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за "Реал".

Напомним, ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов обменять своего вингера на Иско. | soccernews.ru