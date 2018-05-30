Гвардиола отрицает свой интерес к Иско

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Гвардиола отрицает свой интерес к ИскоГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отрицает свой интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Иско.

Так, согласно сведениям fichajes.com, ближайшим летом "горожане" не будут предпринимать попыток подписать 26-летнего хавбека королевского клуба.

В завершившемся сезоне Иско забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за "Реал".

Напомним, ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов обменять своего вингера на Иско. | soccernews.ru

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