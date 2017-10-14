Гвардиола ответил на критику Почеттино

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на критику в свой адрес со стороны наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Напомним, что аргентинский специалист обвинил своего испанского коллегу в неджентльменском поведении из-за того, что рулевой "горожан" назвал "шпор" командой Харри Кейна.

"Если он так считает, то, возможно, вместо "команда Кейна" мне надо было сказать "команда Почеттино". Но я сказал так, потому что Кейн забил два гола в ворота "Хаддерсфилда", а потом дважды отличился за сборную Англии. Но я думаю, что Маурисио ошибся. Отлично понимаю, что "Тоттенхэм" это не только Харри Кейн. И в прошлом сезоне я был одним из тех, кто больше всего хвалил игру "Тоттенхэма". Я действительно расстроен комментариями Почеттино. Я никогда не относился неуважительно к своим коллегам" - цитирует Гвардиолу The Telegraph. | http://soccernews.ru