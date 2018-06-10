Гвардиола ответил на обвинения Туре в расизме

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Гвардиола ответил на обвинения Туре в расизме

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о словах Яя Туре про расизм.

"Это ложь, и Яя это знает. Мы работали вместе два года, а теперь я такое слышу. В лицо он мне ничего никогда не говорил" - приводит слова Гвардиолы Marca.

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