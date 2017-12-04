Гвардиола ответил на слова Погба

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Гвардиола ответил на слова ПогбаГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на слова полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который возжелал, чтобы игроки "горожан" чаще травмировались.

"Он действительно такое сказал? Нет, к счастью, у нас сейчас нет травм... Я хотел бы, чтобы Поль сыграл против нас. Мне нравится встречаться с командами, которые выступают в своих оптимальных составах", - цитирует наставника "Сити" football.fr.

Напомним, Гвардиола прокомментировал победу над "Вест Хэмом". | soccernews.ru

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