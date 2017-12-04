Гвардиола ответил на слова Погба
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на слова полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который возжелал, чтобы игроки "горожан" чаще травмировались.
"Он действительно такое сказал? Нет, к счастью, у нас сейчас нет травм... Я хотел бы, чтобы Поль сыграл против нас. Мне нравится встречаться с командами, которые выступают в своих оптимальных составах", - цитирует наставника "Сити" football.fr.
Напомним, Гвардиола прокомментировал победу над "Вест Хэмом". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|14
|40
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|15
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Кристал Пэлас
|15
|10
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9