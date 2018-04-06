Гвардиола ответил на слова Райолы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова агента Мино Райолы.

"Два месяца назад Райола предлагал нашему клубу Мхитаряна и Погба. Он хотел, чтобы они играли у нас. Райола должен опекать своих игроков, а не доверять их трусливым собакам.

Вообще, сравнение с собакой плохое. Это нехорошо, потому что собаки достойны уважения. Я плохой парень, а футболисты Райолы заслуживают работать под руководством лучших. Хотя он также назвал меня топ-тренером. Спасибо" - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

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