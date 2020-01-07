Гвардиола ответил на вопрос о возможности возглавить "Манчестер Юнайтед" или "Реал"

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Гвардиола ответил на вопрос о возможности возглавить "Манчестер Юнайтед" или "Реал"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола утверждает, что он не согласился бы работать в двух известных клубах.

"После работы с "Сити" я никогда не буду тренировать "Манчестер Юнайтед". То же самое касается "Реала", поскольку я возглавлял "Барселону". В случае отсутствия предложений я бы лучше улетел на Мальдивы. А возможно и не на Мальдивы, так как там нет полей для гольфа", - приводит слова испанского специалиста The Guardian.

Напомним, что Гвардиола возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год. В "Сити" он работает с 2016 года.

Кроме "сине-гранатовых" и "горожан" 48-летний тренер три года пробыл в "Баварии".

Не пропустите: Гвардиола высказался о предстоящем матче "Сити" с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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