Гвардиола ответил на вопрос о возможности возглавить "Манчестер Юнайтед" или "Реал"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола утверждает, что он не согласился бы работать в двух известных клубах.

"После работы с "Сити" я никогда не буду тренировать "Манчестер Юнайтед". То же самое касается "Реала", поскольку я возглавлял "Барселону". В случае отсутствия предложений я бы лучше улетел на Мальдивы. А возможно и не на Мальдивы, так как там нет полей для гольфа", - приводит слова испанского специалиста The Guardian.

Напомним, что Гвардиола возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год. В "Сити" он работает с 2016 года.

Кроме "сине-гранатовых" и "горожан" 48-летний тренер три года пробыл в "Баварии".

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