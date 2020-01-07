Гвардиола ответил на вопрос о возможности возглавить "Манчестер Юнайтед" или "Реал"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола утверждает, что он не согласился бы работать в двух известных клубах.
"После работы с "Сити" я никогда не буду тренировать "Манчестер Юнайтед". То же самое касается "Реала", поскольку я возглавлял "Барселону". В случае отсутствия предложений я бы лучше улетел на Мальдивы. А возможно и не на Мальдивы, так как там нет полей для гольфа", - приводит слова испанского специалиста The Guardian.
Напомним, что Гвардиола возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год. В "Сити" он работает с 2016 года.
Кроме "сине-гранатовых" и "горожан" 48-летний тренер три года пробыл в "Баварии".
Не пропустите: Гвардиола высказался о предстоящем матче "Сити" с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" летом бесплатно потеряет Гётце
-
Скопинцев прокомментировал возвращение в "Динамо"
-
"Ахмат" подписал нападающего "Урала"
-
СМИ узнали, кто лидирует в гонке за Жиру
-
Слуцкий назвал самого талантливого молодого российского футболиста
-
По два игрока из "Реала", "Барселоны" и "Атлетико" попали в сборную разочарований первого круга Примеры по версии Marca
-
Nike станет новым техническим спонсором "Ливерпуля"
-
"Динамо" объявило о покупке защитника "Краснодара" Скопинцева
-
Антонио Конте одержал юбилейную победу в Серии А
-
Слуцкий ответил на обвинения игрока "Витесса"
-
ПСЖ и "Монако" узнали своих соперников по 1/16 финала Кубка Франции
-
Модрич провёл переговоры с клубом МЛС
-
"Тоттенхэм" готовит конкретное предложение по Лемару
-
Тарасов - о себе: "У крутых мужиков первые всегда дочки: Ельцин, Путин, Меладзе"
-
Гвардиола ответил на вопрос о возможности возглавить "Манчестер Юнайтед" или "Реал"
-
Экс-президент "Локомотива" рассказал, почему появились слухи об уходе Смолова из клуба
-
Роналду оформлял хет-трики в 10 разных турнирах
-
Агент объяснил, почему Макаров перешёл в "Рубин", а не в ЦСКА
-
1
Роналду не попал в команду года FIFA 20
-
Главные новости дня: 6 января
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14