Гвардиола ответил на вопрос о возвращении в "Барселону"

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Гвардиола ответил на вопрос о возвращении в "Барселону"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал понять, что возвращение в "Барселону" пока не входит в его планы.

"Я очень счастлив здесь. Надеюсь, мне удастся хорошо поработать в этом сезоне и заработать новый контракт, чтобы остаться подольше", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Следующим летом испанский специалист может стать свободным агентом, поскольку его соглашение с "горожанами" истечёт.

49-летний Гвардиола возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год и выиграл с командой 14 трофеев.

Не пропустите: "Барселона" готовит новое предложение по защитнику "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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