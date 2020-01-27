Гвардиола озвучил цели "Манчестер Сити" на текущий сезон

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Гвардиола озвучил цели "Манчестер Сити" на текущий сезон

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о задачах своей команды на сезон 2019/20.

"В этом сезоне мы всегда были нацелены на победу в трёх турнирах. Мы также продолжим бороться за титул АПЛ - эта цель не изменилась. Мы полны решимости бороться за победу в каждом турнире", - цитирует Гвардиолу The Mirror.

В АПЛ "Сити" занимает второе место, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 16 очков. В Кубке Лиги команда практически обеспечила себе выход в финал, обыграв в первом полуфинальном матче "Манчестер Юнайтед" в гостях со счётом 3:1. В Кубке Англии "горожане" уже добрались до 1/8 финала. На аналогичной стадии в Лиге Чемпионов они сыграют с мадридским "Реалом".

Не пропустите: Гвардиола высказался об успехах "Ливерпуля" в нынешнем сезоне АПЛ. | http://soccernews.ru
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