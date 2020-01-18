Гвардиола: "Пэлас" не создал ничего особенного, но заработал очко"

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Гвардиола: "Пэлас" не создал ничего особенного, но заработал очко"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный матч 23-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (2:2).

"Долго входили в игру, было тяжело. Но потом перехватили инициативу и контролировали мяч. "Пэлас" не создал ничего особенного, но очко заработал.

Не могу упрекнуть свою команду в отсутствие старания или желания. Мы старались, но упустили победу. В футболе такое бывает", - сказал Гвардиола.

После 23 туров АПЛ "Сити" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 13 очков.

А еще: Дубль Агуэро не помог "Манчестер Сити" обыграть "Кристал Пэлас"| http://soccernews.ru
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