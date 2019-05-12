Гвардиола: "Перед матчем с "Брайтоном" спал как младенец"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаливерпульбрайтон & хоув альбион

Гвардиола: "Перед матчем с "Брайтоном" спал как младенец"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он совершенно не волнуется перед решающим матчем чемпионата Англии с "Брайтоном".

"Перед матчем с "Брайтоном" спал как младенец. Я совершенно не нервничал. Я волновался пред игрой с "Ливерпулем", когда мы отставали от него на семь очков. Перед матчем я скажу футболистам, чтобы они играли также, как в два последних сезона. Чтобы не произошло, они все равно будут невероятны", - приводит слова Гвардиолы HaytersTV.

Матч "Брайтон" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 12 мая, и начнется в 17:00 мск. В это же время главный соперник манкунианцев "Ливерпуль" на своем поле начнет матч с "Вулверхэмптоном". В данный момент "Манчестер Сити" опережает "Ливерпуль" на одно очко и для оформления чемпионства клубу необходимо одержать победу.

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