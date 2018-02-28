Гвардиола: "Первое место в Премьер-лиге, это больше, чем Лига чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что чемпионата Англии является приоритетным турниром для его команды.

"Премьер-лига является самым важным титулом в сезоне. Первое место в Премьер-лиге, это больше, чем Лига чемпионов, больше, чем Кубок Англии, больше, чем Кубок лиги. Мы не должны расслабляться, так как наши конкуренты показывают футбол высокого качества. Из всех турниров, в которых я участвовал, выиграть АПЛ сложнее всего и это говорит о многом. Футболисты понимают, насколько важен чемпионат для нашего будущего. Мы знаем, что нам будет тяжело до самого конца сезона", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что после 28 туров "Манчестер Сити" лидирует в АПЛ с 13-очковым отрывом от ближайшего преследователя и имеет одну игру в запасе.

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