Гвардиола: "Победа на последней минуте всегда особенная"

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Гвардиола: "Победа на последней минуте всегда особенная"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал матч против "Борнмута" (2:1).

"Победа на последней минуте всегда особенная. Тяжелый был матч. С "Борнмутом" всегда сложно. Они используют длинные передачи, играют на флангах, пользуются стандартами. Нам удалось войти в эту игру. Завершение атак было не на высоте, но мы добились победы.

Такая игра нас огорчает? Почему? Мы в прошлом сезоне были лучше "Тоттенхэма", владели мячом 60% времени, но не забили. Я не понимаю за что Стерлинг получил красную. Надеюсь, мне позвонят и объяснят. Я не арбитр" - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Смотрите также обзор матча "Борнмут" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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