Гвардиола: "Победа в Лиге Чемпионов - это не навязчивая идея"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем с "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов порассуждал о возможной победе в турнире.
"Выиграть в Лиге Чемпионов - не навязчивая идея. мы хотим играть и быть лучшими в каждом сезоне. Будем стараться показать себя. Мы имеем хороший шанс войти в число лучших 16 команд Европы", - передает слова Гвардиолы Goal.
Матч "Олимпиакос" - "Манчестер Сити" состоится завтра, 25 ноября. Начало игры - в 20:55 (мск).
А еще: Буффон пропустит матч "Ювенутса" с "Ференцварошем" в ЛЧ | http://soccernews.ru
главное
-
Конте призвал "Реал" не жаловаться о своих потерях
-
Салах, возможно, примет участие в матче Лиги Чемпионов с "Аталантой"
-
Буффон пропустит матч "Ювенутса" с "Ференцварошем" в ЛЧ
-
РФС отстранил двух судей по подозрению в участии в договорных матчах и ставках на результат
-
"Манчестер Сити" разработал 10-летний план для подписания Месси
Лента новостей
-
Черчесов объяснил свое решение заменить Гильерме в перерыве матча с Сербией
-
Губерниев поделился мыслями перед матчами "Краснодара" и "Зенита" в ЛЧ
-
Гвардиола: "Победа в Лиге Чемпионов - это не навязчивая идея"
-
Аршавин: "Дзюба безусловно, один из лучших игроков "Зенита"
-
Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Ливерпулем"
-
Гасперини рассказал, ради какого клуба готов покинуть "Аталанту"
-
Клопп ярко высказался о Фирмино
-
Капитан брянского "Динамо" рассказал, что несколько игроков команды вышли с коронавирусом на матч ФНЛ
-
Конте призвал "Реал" не жаловаться о своих потерях
-
Депай не хочет подписывать с "Лионом" новый контракт
-
Салах, возможно, примет участие в матче Лиги Чемпионов с "Аталантой"
-
Левандовски высказался об отмене церемонии вручения "Золотого мяча"
-
"Кальяри" интересуется хавбеком "Сочи" Цаллаховым
-
Боярский поделился ожиданиями от матча "Зенита" с "Лацио" в ЛЧ
-
Буффон пропустит матч "Ювенутса" с "Ференцварошем" в ЛЧ
-
Клопп не стал раскрывать состав "Ливерпуля" на матч с "Аталантой"
-
"Барселона" рассматривает Гарая на замену травмированному Пике
-
РФС отстранил двух судей по подозрению в участии в договорных матчах и ставках на результат
-
Крыховяк рассказал о значении еврокубков для "Локомотива"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт: "Забудьте о Месси, он остается"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18