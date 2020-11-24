Гвардиола: "Победа в Лиге Чемпионов - это не навязчивая идея"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем с "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов порассуждал о возможной победе в турнире.

"Выиграть в Лиге Чемпионов - не навязчивая идея. мы хотим играть и быть лучшими в каждом сезоне. Будем стараться показать себя. Мы имеем хороший шанс войти в число лучших 16 команд Европы", - передает слова Гвардиолы Goal.

Матч "Олимпиакос" - "Манчестер Сити" состоится завтра, 25 ноября. Начало игры - в 20:55 (мск).

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